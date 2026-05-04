В Одинцовском округе поздравили пожарных с профессиональным праздником

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил сотрудников пожарно-спасательного гарнизона с Днем пожарной охраны, который ежегодно отмечается 30 апреля. В честь праздника он поблагодарил специалистов за службу и вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День пожарной охраны в России отмечают 30 апреля. В 1649 году в этот день царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало государственной противопожарной службе. За прошедшие столетия менялись техника и методы работы, однако главной задачей оставалась защита жизни людей, их домов и имущества.

Андрей Иванов обратился к сотрудникам Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона с поздравлением.

«Ваша работа требует мужества, выдержки, самоотдачи. Каждый выезд — это огромная ответственность. Вы быстро приезжаете, действуете слаженно и точно, принимаете решения, от которых зависят судьбы людей. От всей души благодарю вас за службу, за верность делу, за готовность идти вперед, несмотря на риск. Спасибо за надежность и за поддержку, которую чувствуют жители, зная, что вы рядом», — подчеркнул глава округа.

Он поблагодарил сотрудников за мужество и самоотверженность и вручил благодарственные письма тем, кто особо проявил себя в службе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.