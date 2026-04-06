В Одинцовском округе Подмосковья сохраняется спокойная паводковая ситуация

Паводковая обстановка в Одинцовском округе остается стабильной, уровень воды в реках находится в безопасных пределах. За прошедшие сутки вода в Ликове и Вяземке снизилась, в Незнайке — незначительно выросла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципалитете круглосуточно контролируют состояние 11 рек. Наиболее потенциально опасными считаются Незнайка, Ликова и Вяземка. За последние сутки уровень воды в Ликове и Вяземке снизился, в реке Незнайка отмечен небольшой подъем.

На период паводка сформирована группировка из 17 бригад — 110 специалистов и 42 единицы техники. Из них 11 бригад дежурят в круглосуточном режиме.

Жителям напоминают о правилах безопасности. Запрещено переходить реки вброд или переезжать их на автомобиле, выходить на лед и кататься на льдинах, а также въезжать в воду на машине — поток может унести транспорт даже при глубине 30 сантиметров. Не рекомендуется пить воду из колодцев и родников без кипячения из‑за риска инфекций.

В экстренных случаях следует звонить по номеру 112 — линия работает даже при нулевом балансе. Также доступно мобильное приложение «112МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.