В Одинцовском округе подготовили 11 бригад к паводку

Совещание по подготовке к весеннему паводку прошло 23 марта в Одинцовском округе Подмосковья под руководством главы муниципалитета Андрея Иванова. К возможным подтоплениям готовы 11 бригад и спецтехника, усилен контроль за проблемными участками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече обсудили готовность сил и средств, взаимодействие с дорожными службами и подрядчиками, а также мониторинг зон риска. В округе сформированы 11 бригад — 45 человек и 24 единицы техники, в том числе шесть единиц тяжелой техники и 18 машин мобильной механизации. Работать они будут круглосуточно.

«Ситуация с паводками остается напряженной. Погодные условия складываются так, что риски подтоплений в этом году выше обычного. Это требует от нас четкой, слаженной работы всех служб. Теперь очень важна координация и контроль с нашей стороны», — отметил Андрей Иванов.

Отдельное внимание уделяют ливневой канализации. В ведении МБУ «Одинцовское городское хозяйство» находятся 46 км сетей и 31 гидротехническое сооружение. В округе регулярно осматривают и очищают дренажные и водопропускные системы, ведут ежедневный мониторинг водных объектов, перекачивают стоки и оперативно реагируют на обращения жителей.

В 2025 году на улице Гвардейская в Одинцове заменили насосные станции, увеличили электрическую мощность до 150 кВт и установили дополнительные насосы. В этом году в ЖК «Гусарская баллада» очистили дождеприемные решетки и промыли трубопровод.

Дорожная сеть округа включает 1119 дорог протяженностью 1494 км. Подтопления фиксируют на улице Дзержинского в Звенигороде, Промышленном проезде в Голицыно, а также в Горках-2, Успенском, Введенском и Кубинке. Совместно с собственниками дорог проведено совещание, даны поручения по профилактике. «Автодор» и «Мосавтодор» очистили водопропускные трубы и убрали снежные массы на ряде участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.