В Одинцовском округе почтят память летчика Бориса Васильева

Лейтенант Борис Васильев погиб в воздушном бою 24 октября 1941 года при защите Москвы. В год 85-летия битвы за Москву поисковики почтят его память и отдадут дань уважения всем, кто погиб, защищая столицу.

В программу войдут возложение цветов, памятный митинг и посещение музея в селе Каринское. Музею передадут находки, сделанные поисковиками в последнее время.

В рамках проекта «Судьба солдата» родственникам Бориса Васильева передадут документы о фронтовой судьбе другого летчика — младшего лейтенанта А. Н. Пузанова, также погибшего при защите Москвы.

Место встречи — село Михайловское, координаты: 55.661261, 36.634434. К участию приглашают поисковые отряды, представителей органов местного самоуправления, трудовые коллективы, учащихся и всех, кому дорога память о героях Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.