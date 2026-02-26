В Одинцовском округе оздоровят 780 гектаров леса в 2026 году

Лесовосстановительные и санитарные работы проведут в 2026 году в Звенигородском лесничестве на территории Одинцовского и Рузского округов. Всего планируется оздоровить более 780 гектаров леса, подрядчики уже определены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Звенигородском лесничестве запланирован комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий. Работы пройдут на землях Одинцовского и Рузского округов. Закупочные процедуры уже завершены, определены подрядные организации, которые займутся проблемными участками.

Сплошные санитарные рубки выполнят на площади 207 гектаров. Выборочные санитарные рубки затронут 56,4 гектара. Еще на 520 гектарах проведут уборку неликвидной древесины.

В ГАУ МО «Мособллес» отметили, что раннее проведение закупок позволяет заранее сформировать график и обеспечить своевременное и качественное выполнение государственного задания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.