сегодня в 17:53

Межведомственная тренировка по поиску пропавших людей прошла в Одинцовском округе. Около 100 участников отработали действия в городской и природной среде, а также на водоемах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренировку организовали Главное управление МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас». Участники отработали координацию поисково-спасательных работ и практические навыки взаимодействия. В учениях задействовали 15 единиц техники.

По сценарию пятеро подростков 12–14 лет ушли на прогулку и не вернулись домой. Их маршрут проходил через лес к берегу Москвы-реки. Участники развернули оперативный штаб, организовали работу с заявлениями родителей и показаниями свидетелей.

Пешие группы обследовали лес с привлечением кинологов и беспилотных авиационных систем. На акватории проводили гидроакустические обследования и водолазные работы. Особое внимание уделили психологическому сопровождению детей и родственников, межведомственному взаимодействию и оперативному обмену информацией.

В тренировке участвовали сотрудники областных главных управлений МЧС и МВД России, работники «Мособлпожспаса», представители министерства здравоохранения региона и администрации Одинцовского округа. К ним присоединились добровольческие поисковые формирования МООО «Спас Град», АНО «ВПСО «Ангел» и ПСО «ЛизаАлерт».

Учения подтвердили слаженность действий служб и готовность экстренных ведомств решать сложные задачи по обеспечению безопасности населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.