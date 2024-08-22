В Одинцовском округе отметят 100-летний юбилей поселка Горки-2 и 520-летие села Знаменское

В субботу, 24 августа, в Одинцовском округе юбилеи отметят сразу два населенных пункта. Сто лет исполнится поселку Горки-2, а село Знаменское отпразднует свое 520-летие. В честь круглых дат запланировано проведение праздничных мероприятий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Знаменском, рядом с домом № 3, в 11:00 состоится открытие памятной стелы. В 11:30 участники торжеств возложат цветы к памятнику погибшим воинам, а в 12:00 на территории местного храма пройдет посвященное юбилею чаепитие.

В Горках-2 праздничные мероприятия начнутся в 10:45 на стадионе, а продолжатся в Доме молодежи. На 100-летний юбилей в поселке запланированы детская анимационная программа с мастер-классами и арт-студией, катание на лошадях и выставка ретро-фото.

В 17:00 состоится праздничный концерт, а в 20:00 — пройдет кинопоказ в рамках «Ночи кино». Гостями юбилейного вечера станет группа «МИШЕЛЬ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.