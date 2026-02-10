В Одинцовском округе отметили День военной полиции в парке «Патриот»

В Центральном парке «Патриот» состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню военной полиции. В праздновании приняли участие командный состав и военнослужащие Главного управления военной полиции Вооруженных Сил России, представители военных комендатур, военной автомобильной инспекции, а также ветераны службы.

Заместитель начальника Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-майор Виталий Кох напомнил, что 8 февраля 1812 года впервые в отечественных документах появился термин «военная полиция» и были определены ее задачи. Он отметил, что за годы службы военнослужащие военной полиции внесли значительный вклад в поддержание правопорядка, законности и обеспечение безопасности дорожного движения. По его словам, сегодня военные комендатуры и автомобильные инспекции продолжают обеспечивать правопорядок на освобожденных территориях в зоне проведения СВО.

Военнослужащих, проявивших отвагу и мужество при выполнении боевых задач, наградили государственными и ведомственными наградами. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику «Военная полиция России» и торжественным маршем личного состава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.