В Одинцовском округе открыли сезон свадеб в парке Патриот

Весенний свадебный сезон стартовал в зале торжеств на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Одинцовском округе. Пары могут зарегистрировать брак под куполом храма с живым музыкальным сопровождением, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Зал торжеств на территории парка «Патриот» начал весну с проведения свадебных церемоний. Регистрация брака проходит в особой атмосфере — с живой музыкой, инструмент для которой молодожены выбирают по своему желанию.

Одна из пар, Наталья и Егор из Тучкова, объяснили выбор площадки расположением и духовной значимостью места.

«Мы сами из Тучкова и даже не рассматривали других вариантов — место сильное. Расписаться на территории храма для нас, верующих людей, было очевидным решением. Венчаться и крестить ребенка тоже планируем здесь», — рассказали молодожены.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал «Госуслуги» или лично в Московском областном дворце бракосочетания № 2 по адресу: Красногорск, Международная улица, дом 12. Дополнительную информацию предоставят по телефону +7 (498) 602-00-86, доб. 640130.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.