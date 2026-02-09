В Одинцовском округе открыли новый краеведческий маршрут к Лесному озеру

Местное краеведческое общество регулярно организует походы по территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. По многочисленным просьбам посетителей энтузиасты разработали новый маршрут, который ведет к Лесному озеру.

Первый поход по обновленному маршруту состоялся 7 февраля. В нем приняли участие восемь краеведов, несмотря на сильный мороз. Участники прошли по лесным тропинкам, посетили четыре славянских курганных комплекса, три селища, два родника, а также овраги и деревья-великаны. Особый интерес вызвала коллекция древних ископаемых, обнаруженных в этой местности.

На финише маршрута, у Лесного озера, для участников организовали пикник и памятное фотографирование. По итогам экскурсии организаторы получили положительные отзывы, и новый маршрут официально вошел в список краеведческих экскурсий по парку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.