В Одинцовском округе открылась выставка «Освобожденный Иерусалим»

Выставка «Освобожденный Иерусалим» из собрания музея-заповедника «Архангельское» открылась 21 марта во дворце Вязем в Одинцовском округе. Экспозиция знакомит с редким изданием поэмы Торквато Тассо и иллюстрациями крепостных художников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены копии акварелей к поэме Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Работы были выполнены крепостными художниками князя Николая Юсупова по образцам французских граверов Шарля Кошена и Жана Бургиньона. Иллюстрации создали в начале XIX века на чистых листах, вплетенных в книгу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.