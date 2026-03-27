В Одинцовском округе наградили победителей «Школьной лиги»

Награды командам вручили первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина, руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и окружные депутаты. Участники соревновались в четырех видах спорта по шести категориям: футзал, баскетбол 3×3 среди юношей и девушек, волейбол среди юношей и девушек, а также шахматы.

Лучший результат в футзале показал образовательный центр «Багратион». В баскетболе победили ученики Одинцовской лингвистической гимназии и ученицы Лесногородской школы. В шахматах лидерами стали воспитанники гимназии имени Е. М. Примакова. В волейболе первые места заняли юноши из Кубинской школы №1 и девушки из ОЛГ.

«Школьная лига — проект губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она объединяет ребят, дает им соревновательный опыт, помогает раскрывать способности и поддерживает интерес к спорту. Теперь команды-победители будут представлять округ на региональном этапе — желаем им удачи!», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В течение учебного года в муниципалитете прошло более 700 матчей. Наставниками школьников выступают олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта международного класса. Проект направлен на развитие физической культуры, поддержку одаренных спортсменов и формирование спортивного резерва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.