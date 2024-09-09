В Одинцовском округе модернизируют 29 детских и 13 спортивных площадок в 2024 г

В 2024 году в Одинцовском городском округе в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» запланирована модернизация 29 детских игровых и 13 спортивных площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На 22-х ДИП и спортплощадках к настоящему времени работы уже завершены. Еще по 20 адресам ведётся монтаж детских игровых элементов и укладка безопасного резинового покрытия. По информации Управления благоустройства администрации муниципалитета, модернизация объектов будет полностью завершена до 31 октября 2024 года.

Не менее важным направлением является обновление детских игровых площадок по губернаторской программе. В текущем году проводится модернизация 4-х таких ДИП: г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 8 (площадь 450 кв. метров, тематика «Лес»); г. Голицыно, пр. Керамиков, д. 78 (300 кв. метров, тематика «Город»); пос. Новый городок, д. 41 и 36 (300 кв. метров, тематика «Лес»); пос. Часцы, около д. № 14 (300 кв. метров, тематика «Город»).

Программа губернатора предусматривает не только обновление основания ДИП, но также замену игрового оборудования на современные образцы, укладку нового резинового покрытия и установку опор освещения. Участие в выборе тематики для губернаторских площадок принимали местные жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.