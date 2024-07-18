В Одинцовском округе лесничие устраняют последствия урагана «Эдгар»

В Кубинском участковом лесничестве, вблизи деревни Акулово, специалисты Звенигородского лесничества провели отвод лесных насаждений, поврежденных шквалистым ветром. Сотрудники оперативно приступили к устранению последствий непогоды — распиливают упавшие деревья и разбирают завалы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На участке проведено лесопатологическое обследование, после которого были назначены необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия.

Ветровалы возникают не так часто, но их последствия всегда одинаковы — это гибель или повреждение лесных насаждений. Шквалистые ветра вываливают деревья с отрывом от почвы части или всей корневой системы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.