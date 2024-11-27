В Одинцовском округе капитально отремонтированы две школы и детсад за 2024 г

Ремонтные работы проводились в образовательном отделении школы № 2 МБОУ «Первая школа им. М. А. Пронина», общеобразовательном отделении Большевяземской школы МБОУ Голицынская СОШ № 2 и дошкольном отделении детского сада № 65 МБОУ Одинцовская СОШ № 9 им. М. И. Неделина. Заместитель главы муниципалитета Олег Дмитриев проинформировал, что обе школы ремонтировал один подрядчик — ООО «Трансстрой».

«Работы были выполнены с учетом пожеланий, поступивших от правительства Московской области и от вас, Андрей Робертович, — отметил Олег Дмитриев. — Это полноценное обустройство спортивного ядра и стадиона. Плюс и в Большевяземской гимназии, и в школе имени Пронина мы разместили городки безопасности дорожного движения».

Во время капитального ремонта детского сада № 65 сумма контракта была увеличена на 218 миллионов рублей, так как по заключению экспертизы потребовался большой объем дополнительных работ, связанных с конструктивным изменением здания. Подрядчик сдал муниципалитету готовый объект 27 сентября.

В 2025 году в Одинцовском округе пройдет капитальный ремонт Голицынской школы № 1. В середине октября учебный процесс был перенесен в другие образовательные учреждения и в здании начались демонтажные работы. Одновременно подрядчик ведет проектно-изыскательские работы.

«Школа старая, капремонт никогда не делался. Поэтому в здании пищеблок совмещен с актовым залом. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора после ремонта в школе появятся отдельные столовая с пищеблоком и спортивный зал», — уточнил Олег Дмитриев.

Также в Голицыно в следующем году пройдет капитальный ремонт детского сада № 20. Контракт подписан с компанией, которая раньше в муниципалитете не работала. Андрей Иванов поручил тщательно контролировать ход ремонтных работ. В ближайшее время пройдёт встреча главы округа с новым подрядчиком.

«Нам нужна встреча с подрядчиком. Особенно учитывая тот факт, что эта компания еще не работала на территории Одинцовского округа. Обозначим наши требования, пожелания, установим полноценную коммуникацию с заведующей садика, с нашими педагогами, с родителями. Потому что во время ремонтов много появляется просьб, замечаний. В том числе и по проектным решениям, и по качеству проводимых работ», — подчеркнул глава округа.

Ситуацию с ремонтами образовательных учреждений в Голицыно дополнительно держат на контроле депутаты из фракции «Единой России» Совета депутатов Одинцовского городского округа. Об этом сообщила председатель Совета Татьяна Одинцова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.