В Одинцовском округе благоустроили 12 дворов

Комплексное благоустройство 12 дворов завершили в Одинцовском округе в 2026 году. Работы охватили семь населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворах заменили асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, бордюрные камни, обустроили парковки и пешеходные дорожки, провели озеленение. Площадь обновленного покрытия составила более 85 тыс. квадратных метров.

В Голицыно благоустроили территории на Заводском проспекте у домов № 24, 27, 28, 30, 31 и 32. В Звенигороде работы прошли на улицах Ленина у дома № 13, Почтовой у дома № 12, Комарова у дома № 3 и Пролетарской у дома № 14.

В Кубинке обновили дворы на улице Генерала Вотинцева у домов № 6, 9, 10, 11, 12; № 1, 3, 5; № 2, 4, 7, 8, 13. В Одинцово благоустроили территорию на улице Маршала Жукова рядом с домами № 34, 34А, 36, 40.

В рабочем поселке Большие Вяземы работы выполнили на улице Можайское шоссе у домов № 4, 5, 6, 7. В селе Каринское обновили дворы у домов № 12, 14 и № 9, 10, 11, 17. В деревне Чупряково — у домов № 9, 9а, 10, 11, 14 и № 1А, 2А, 21, 30, 33, 37, 38, 39, 39А.

«На сегодняшний день работы завершены на 100%», — уточнил начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.