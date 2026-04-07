В Одинцовском округе автоинспекторы обучили детей езде на велосипеде

Профилактическая акция для юных велосипедистов прошла 4 апреля в парке «Патриот» в Одинцовском округе в преддверии школьных каникул. Сотрудники Госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции напомнили детям и взрослым о правилах безопасной езды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на выставке «Мотовесна» в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот». Организаторами выступили сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с инспекторами военной автомобильной инспекции.

Участникам акции напомнили, что водители двухколесного транспорта относятся к наиболее уязвимым категориям участников дорожного движения. Автоинспекторы рекомендовали использовать защитную экипировку — шлемы, наколенники и налокотники, а также соблюдать требования ПДД.

Практическая часть вызвала особый интерес у детей. Под контролем инспекторов они продемонстрировали навыки управления велосипедом и выполнили специальные задания на оборудованной площадке.

В завершение акции всем участникам вручили тематические брошюры по правилам дорожного движения и световозвращающие аксессуары, которые повышают видимость на дороге в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.