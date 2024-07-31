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В Одинцовском округе асфальт отремонтируют на 18 дворовых территориях

В Одинцовском округе в 2024 году запланирован ремонт асфальтового покрытия на 18 дворовых территориях. Больше всего дворов отремонтируют в территориальном управлении Одинцова — 8, ТУ Никольское — 3 и ТУ Большие Вяземы — 2. Общая площадь ремонта составит 97,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Покрытие проезжей части будет отремонтировано на площади 73 тыс. кв. м, тротуаров — 17 тыс. кв. метров. Еще 7,5 тыс. кв. метров приходится на парковочное пространство», — уточнил заместитель главы Одинцовского округа Станислав Григорьев.

По четырем адресам работы уже полностью завершены. На некоторых точках скорость ремонта оказалась ниже расчетной. Например, в Больших Вяземах сроки выросли из-за необходимости удаления деревьев для размещения парковочных мест — это дополнительно потребовало получения порубочного билета. Одновременно по просьбам жителей на 1 500 кв. метров увеличилась площадь тротуаров и парковок.

«Важно, чтобы жители были своевременно проинформированы об увеличении сроков проведения работ везде, где это происходит», — подчеркнул глава Андрей Иванов.

Также в ходе совещания обсудили ямочный ремонт во дворах. В системе СКПДИ зарегистрировано более 1 243 ямы общей площадью более 23 тыс. кв. метров. Из общего числа — 945 ям уже устранены.

Еще 1 075 ям были отремонтированы силами муниципальных предприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.