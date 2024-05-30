В Одинцовском округе 7 июня пройдет «Экофест-2024»

В Одинцовском городском округе традиционный экологический фестиваль, приуроченный ко Дню эколога, пройдет в этом году в 7 июня. Организатором данного мероприятия станет Минэкологии Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Экофестиваль — это праздник, который сочетает активности на свежем воздухе и знакомство аудитории с природоохранной работой, которую ведет министерство совместно с экологическими активистами и неравнодушными жителями. Ожидается, что в фестивале примут участие не менее 500 человек.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что гостей фестиваля ждет много интересного.

«В этом году мероприятие пройдет в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, одним из самых красивых и зеленых мест Одинцовского округа. Основная тема фестиваля — наука и экология. Мы призываем объединить науку, образование и культуру для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска решений для устойчивого развития», — добавил министр.

По его словам, гостей фестиваля ждет интереснейшая интерактивная программа. Взрослые и дети смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию льняной куклы, бумажного змея, а также попробовать свои силы в изготовлении бумаги или провести научные опыты. Кроме того, детей и взрослых ждет настоящее маленькое приключение — экологический квест по территории парка, в ходе которого участникам предстоит: решить загадки и пройти испытания, направленные на сохранение чистоты окружающей среды.

В рамках экологического фестиваля состоится презентация проекта «Беличья тропа и крылья добра», на которой гости узнают об правильном кормлении белок и уток при помощи специализированных аппаратов, которые уже устанавливаются на территории Московской области.

«Экологический фестиваль — это не только возможность провести время на свежем воздухе, но и отличная площадка для обмена опытом, знаний и идей, направленных на улучшение и сохранение экологии окружающего мира», — заключил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.