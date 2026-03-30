В Одинцовском округе 4 апреля проведут весенний арт-завтрак

Творческая встреча пройдет в субботу на втором этаже административного здания парка. Под руководством профессиональной художницы Анжелики Ермак гости смогут написать картину с цветочным букетом. Организаторы отмечают, что справиться с задачей смогут даже те, кто никогда не держал кисть в руках.

Все материалы — холсты, кисти и краски — предоставят на месте. Для участников также подготовят чай и угощения. Чтобы присоединиться к арт-завтраку, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

В парке также напомнили, что несмотря на теплую погоду, в зоне отдыха сохраняется возможность покататься на лыжах. Для любителей зимнего спорта подготовлена трасса длиной 600 метров под коньковый ход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.