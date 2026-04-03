В Одинцовском округе 4 апреля пройдет лекция о предпринимательстве

Лекция о предпринимательстве пройдет 4 апреля в Одинцовском кампусе МГИМО в 12:00. Мероприятие состоится в рамках дня открытых дверей факультета финансовой экономики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 4 апреля, в кампусе МГИМО в Одинцове состоится день открытых дверей факультета финансовой экономики. Гости смогут бесплатно посетить открытую лекцию директора эндаумента МГИМО Марины Петровой «Предпринимательство, кто такой успешный предприниматель». Встреча начнется в 12:00 по адресу: улица Новоспортивная, дом 3.

Марина Петрова расскажет, с чего начать путь в бизнесе при отсутствии стартового капитала и какие качества помогают добиться успеха. Участники узнают о первых шагах в предпринимательстве и практических инструментах для развития собственного дела.

Кроме того, в рамках научно-практической конференции «MGIMO FinEc Week» студенческий клуб «Инвестор ФинТеха» совместно с MGIMO Junior при поддержке факультета проводит курс «МГИМО Skills: Основы финансовой грамотности» для школьников. Программа направлена на формирование системного понимания экономики, развитие навыков управления личными финансами и принятия взвешенных решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.