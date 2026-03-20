В Одинцовском округе 21 марта пройдет день открытых дверей МГИМО

День открытых дверей пройдет 21 марта в Одинцовском филиале МГИМО МИД России. Абитуриенты и их родители смогут узнать о правилах приема, образовательных программах и посетить консультации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в субботу на площадке спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: Одинцово, улица Новоспортивная, дом 3. Программа начнется в 11:00 с работы демонстрационных стендов, консультаций для абитуриентов, профориентационного тестирования и фотозоны.

В 12:00 пройдет официальное открытие. Руководители филиала выступят с приветственным словом и представят программы «МГИМО-Джуниор». С 12:30 начнутся образовательные сессии по нескольким направлениям: «Бакалавриат и магистратура» — на сцене универсального спортивного зала, «Колледж» — в аудитории 229, а также презентация «Горчаковского лицея МГИМО» для школьников.

С 13:30 для гостей организуют экскурсию по зданию филиала. Работа стендов завершится в 15:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке и взять с собой оригинал паспорта. Родителям и сопровождающим также требуется отдельная регистрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.