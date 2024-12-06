В Одинцовском городском округе запретили использовать пиротехнику

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С 16 декабря 2024 года по 31 января 2025 года на территории Одинцовского городского округа Московской области будет действовать запрет на использование пиротехнических изделий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Такое решение принято с целью усилить общественный порядок. Также запрет на использование пиротехнических изделий ввели, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие людей, которые живут в Одинцовском городском округе.

При этом некоторые предметы использовать разрешат. Запрет не коснется хлопушек, фонтанов холодного огня и бенгальских огней.

Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев напомнил, что пиротехнические изделия опасны. При их использовании важно придерживаться правил.