В Одинцовской школе «Надежда» провели урок патриотического воспитания

Ученики Одинцовской школы «Надежда» 11 ноября обсудили промышленность России и профессии на занятии курса «Россия — мои горизонты», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовской школе «Надежда» 11 ноября прошел урок патриотического воспитания в рамках курса «Россия — мои горизонты». Занятие посвятили промышленности России, ее природным богатствам и людям, которые обеспечивают работу предприятий по всей стране.

Школьники узнали, где и как добывают нефть, природный газ, уголь и металлические руды. Они разобрали, что происходит с ресурсами после добычи и в какую продукцию их перерабатывают.

Участники обсудили значение крупных промышленных предприятий для страны, а также работу геологов, шахтеров, нефтяников, инженеров, технологов и рабочих.

Такие занятия знакомят школьников с профессиями и современным рынком труда, достижениями России в промышленности, науке и технологиях.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.