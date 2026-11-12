В Одинцовской школе «Надежда» провели урок патриотического воспитания
Фото - © Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда»
Ученики Одинцовской школы «Надежда» 11 ноября обсудили промышленность России и профессии на занятии курса «Россия — мои горизонты», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Одинцовской школе «Надежда» 11 ноября прошел урок патриотического воспитания в рамках курса «Россия — мои горизонты». Занятие посвятили промышленности России, ее природным богатствам и людям, которые обеспечивают работу предприятий по всей стране.
Школьники узнали, где и как добывают нефть, природный газ, уголь и металлические руды. Они разобрали, что происходит с ресурсами после добычи и в какую продукцию их перерабатывают.
Участники обсудили значение крупных промышленных предприятий для страны, а также работу геологов, шахтеров, нефтяников, инженеров, технологов и рабочих.
Такие занятия знакомят школьников с профессиями и современным рынком труда, достижениями России в промышленности, науке и технологиях.
Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.