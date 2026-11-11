В Одинцовской школе «Надежда» отметили 85-летие битвы за Москву

В мероприятии приняли участие полковник, член федерации космонавтики России, заслуженный испытатель космической техники Владимир Александрович Федосов и заместитель председателя общественной палаты округа, депутат окружного совета депутатов Леонас Альфонсович Крегжде.

Участники встречи вспомнили события 1941 года и отдали дань уважения стойкости, отваге и самоотверженности защитников столицы, которые отстояли Москву и не позволили врагу продвинуться дальше.

Такие встречи помогают подрастающему поколению осознать значение исторического подвига, воспитывают патриотизм, уважение к старшему поколению и ответственность за сохранение памяти о героическом прошлом страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.