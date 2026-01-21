В Одинцово водителей просят освободить парковки для уборки снега 22–26 января

В Одинцово с 22 по 26 января пройдут работы по очистке снега на нескольких парковках и стоянках, водителей просят заранее убрать автомобили, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В Одинцово с 22 по 26 января дорожные службы проведут уборку снега на ряде парковок и стоянок. 22 и 23 января очистка пройдет на дублере Можайского шоссе в районе домов 157А, 153Г и далее в сторону улицы Чикина. 23 января работы затронут автостоянку напротив домов 4к2 и 4к3 по улице Ново-Спортивной, рядом с филиалом МГИМО. 26 января уборка состоится на парковке у детского сада № 23 на улице Сосновой.

Уборочные работы начнутся в 06:00. Для безопасности дорожная организация будет перекрывать участки, где проводится очистка. Водителей просят заранее убирать транспорт с указанных парковок.

В администрации отметили, что сотрудничество водителей и коммунальных служб позволяет проводить уборку снега быстрее и качественнее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.