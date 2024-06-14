В Одинцово прошла встреча в формате выездной администрации

В Одинцовском парке Раздолье прошла выездная администрация в новом формате — старосты из пяти подмосковных округов обсуждали насущные вопросы с представителями профильных министерств. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Проект проведения выездных администраций предложен Губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым как формат прямого диалога с членами Правительства Московской области, представителями администраций округов. Выездная администрация — это не подача обращений с определенным сроком исполнения, а личный контакт — здесь уместен только прямой диалог и желание сделать то, что требуется нашим жителям.

Встреча прошла по инициативе, ассоциации старост Подмосковья, исходя из конкретных запросов жителей, по которым на мероприятие пригласили представителей соответствующих ведомств. Неформальная атмосфера парка позволила событию стать не только продуктивным, но и позитивным.

Формат получит развитие на территории всего региона и охватит каждый городской округ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.