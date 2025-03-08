В Одинцово поздравили летчиц-военнослужащих с Международным женским днем

На аэродроме Кубинка в Одинцово Московской области поздравили летчиц-военнослужащих с Международным женским днем, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В преддверии Международного женского дня глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил аэродром Кубинка.

«Вы выбрали профессию, которая требует не только безупречного мастерства, дисциплины, выносливости, но еще и внутренней силы, характера, мужества. В авиации 100% нет случайных людей, в ней остаются самые лучшие, и вы этому самое яркое подтверждение. Хочу вам пожелать удачи, легких взлетов и мягких посадок», — поздравил девушек глава муниципалитета.

Елизавета Федотова и Ольга Кожухова — молодые девушки-лейтенанты, однако на службе ничуть не уступают своим коллегам-мужчинам. Обе военнослужащие связали свою жизнь с небом: Ольга летчик-штурман корабля АН 30Б, а Елизавета летает на истребителях четвертого поколения МиГ-29 в эскадрильи пилотажной группы «Стрижи», пока не в основном составе.

«Сначала я поступала на гражданского пилота, но после того, как узнала, что есть набор на военного летчика, сразу забрала документы и поступила в Краснодар. И с этого момента я видела себя уже военным летчиком. Сейчас летаю на самолетах МиГ-29. Есть волнение, страха нет. Когда ты подготовлен к полету, страха быть и не должно», — рассказывает лейтенант Елизавета Федотова.

Вместе с летчицами Андрей Иванов побывал в музее знаменитых авиационных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Обе они были созданы практически одновременно — 5 апреля и 6 мая 1991 года — и базируются в Кубинке в составе Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба.

В преддверии 8 Марта в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил их с предстоящим праздником

Мероприятие посетили и семьи добровольцев, волонтеры, помогающие фронту, женщины-общественницы из всех округов Подмосковья.

Губернатор передал слова приветствия женам, матерям, дочерям, бабушкам бойцов СВО, а также женщинам-военнослужащим и волонтерам. Он поздравил их с предстоящим праздником.

«Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — сказал Воробьев.