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В Одинцово после реконструкции открылся детский сад № 55 «Василек»

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с родителями и педагогами открыл после реконструкции детский сад № 55 «Василек». Дошкольное образовательное учреждение располагается в 3-м микрорайоне города Одинцово. Его построили в 1972 году. Об этом сообщается на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.

«Изначально здесь планировался ремонт, но по факту получился практически новый детский сад. Переложены инженерные коммуникации, утеплен фасад, обновлены внутренние системы и кровля, выполнена современная отделка, благоустроена территория детского сада, установлены 11 прогулочных веранд», — отметил глава.

Андрей Иванов осмотрел несколько групп и пообщался с детьми, осмотрел пищеблок и музыкальный зал, медицинский и прививочный кабинеты. Часть прежнего медоборудования перешла в обновленное здание.

Также в детские спальни закупят шторы повышенной плотности. Будет рассмотрена возможность установки небольшой теплицы.

В летний период «Василек» будет работать в 4 группы — для 106 детей от 3 до 7 лет.

2 сентября в образовательном учреждении откроются все 11 групп для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В детском саду для воспитанников созданы максимально комфортные условия. Помимо групповых комнат и спален предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, с нового учебного года откроется логопедический кабинет.

Медицинское сопровождение детей будет включать проактивные медосмотры и диспансеризации, плановую вакцинацию, оказание первичной медико-санитарной помощи. Обновленный пищеблок детского сада, работающий на сырье, исключает встречные потоки сырых и готовых продуктов, а также использованной и чистой посуды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.