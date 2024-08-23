В Одинцово отремонтировали улицу Говорова

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В Подмосковье снизили нагрузку на Можайское шоссе

После ремонта улицы Говорова в Одинцово уменьшилась нагрузка на Можайское шоссе в черте города. сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе дорожных работ подрядная организация заменила бортовой камень, демонтировала брусчатку и обустроила тротуары с бетонным основанием и покрытием из асфальтобетона. На проезжей части улицы уложили новый асфальт.

«В работах участвовали 17 дорожных рабочих и 7 единиц техники. Общая протяжённость отремонтированного участка составила 1,4 километра. Для повышения безопасности предусмотрены четыре искусственные неровности, а на одном из пешеходных переходов установлен новый светофор», -рассказал директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Батушенко отметил, что улица Говорова играет заметную роль в дорожном движении города Одинцово, фактически исполняя роль дублёра центральной магистрали — Можайского шоссе. Оживленный трафик приводит к повышенной нагрузке на асфальтовое покрытие, поэтому модернизация дорожного объекта была необходима.

В 2024 году в Одинцово были также отремонтированы два участка Можайского шоссе — от деревни Лохино до пересечения с улицей Говорова, и на 26-м километре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.