В Одинцове запланирована замена и модернизация детских игровых площадок

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по замене и модернизации оборудования на детских игровых площадках Одинцовского городского округа в 2024 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по замене и модернизации оборудования на детских, игровых площадках Одинцовского городского округа в 2024 году по адресам: п. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2; с. Саввинская Слобода, Яблоневый Сад; с. Саввинская Слобода, кв. Звездочка, д. 5, 69; д/о Поречье. д. 7.

«Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Одинцовского округа», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В рамках выполнения работ к концу декабря 2024 года будут выполнены работы по реконструкции 10 детских игровых площадок общей площадью 1 662 кв. метра, включающие в себя установку малых архитектурных форм, а также благоустройство и озеленение территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.