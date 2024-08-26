В Одинцове установили охранную зона памятника природы «Мозжинский овраг»

Постановлением губернатора Подмосковья установлена охранная зона памятника природы «Мозжинский овраг». Территория охранной зоны располагается в Одинцовском городском округе, к западу от поселка Мозжинка. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Это одна из самых ценных ООПТ региона, если учесть соотношение территории и количества редких видов флоры и фауны. На территории площадью менее 40 гектаров подтверждено обитание 80 видов позвоночных животных», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Площадь охранной зоны ООПТ составляет 2,9 гектара. Режим особой охраны в ее границах запрещает любое строительство, в том числе дорожное, любые рубки, кроме санитаных, интродукцию чужеродных видов, перемещение на транспорте вне дорог общего пользования, добычу полезных ископаемых, выгул домашних животных и ряд других видов деятельности. Разрешены пешие, лыжные и конные прогулки по имеющимся тропам и дорогам, сбор грибов и ягод, создание инфраструктуры для экологического туризма.

Установление охранной зоны обеспечит ограничение хозяйственной деятельности с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на уникальную эрозионную форму рельефа — одну из крупнейших в бассейне верхней Москвы овраг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.