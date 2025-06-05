В Одинцове сотрудники прокуратуры провели беседу о мошенничестве с медработниками

В Одинцовской областной больнице состоялась видеоконференция с участием представителей прокуратуры. Основной темой обсуждения стал значительный рост случаев мошенничества с применением современных цифровых технологий.

Мероприятие проходило в онлайн-формате, к нему подключились заместители руководителей всех отделений и филиалов окружной больницы. Общее количество сотрудников медучреждения составляет 3600 человек.

Иван Каприн, главный врач больницы, заявил, что подобные профилактические встречи станут регулярными. Он подчеркнул их важность для защиты персонала от действий преступников.

Артем Полонский, помощник прокурора округа, сообщил о резком увеличении количества IT-преступлений. По его данным, основную группу риска составляют пенсионеры, однако молодые люди тоже нередко попадают на уловки аферистов.

Согласно статистике, на 1 июня в полицию поступило уже 1130 заявлений о подобных преступлениях, что существенно превышает показатели прошлого года.

Представитель прокуратуры дал сотрудникам больницы несколько простых рекомендаций для защиты от мошенников:

• Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним свою персональную информацию.

• Немедленно прекращайте разговор, если у вас пытаются вывесить коды доступа или пароли.

• Всегда перезванивайте близким на известные вам номера, чтобы удостовериться в их реальной необходимости в помощи.

Прокуратура Одинцово настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность при общении по телефону и в интернете.