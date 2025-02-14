В Одинцове состоится встреча с деканом факультета управления и политики МГИМО

В Одинцовском кампусе МГИМО МИД России 28 февраля в 16:00 состоится встреча учащихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования с доктором политических наук, деканом факультета управления и политики МГИМО, представителем РФ в экспертном комитете ООН по государственному управлению, членом Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардаряном, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече доктор политических наук расскажет, как проходит обучение на Факультете управления и политики, познакомит будущих абитуриентов с новой образовательной программой «Кадровое обеспечение региональных проектов», а также ответит на все интересующие вопросы.

Для участия необходимо пройти регистрацию. Подробнее узнать о программе «Кадровое обеспечение региональных проектов» можно на сайте.

Одинцовский филиал МГИМО приглашает будущих абитуриентов принять участие в мероприятии. Более подробную информацию можно получить, отправив запрос по электронной почте: pecherskayayana@odin.mgimo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.