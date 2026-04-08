В Одинцове росгвардейцы отработали задержание нарушителя

Сотрудники вневедомственной охраны в Одинцове провели плановые тактико-специальные учения по действиям при незаконном проникновении в частный дом. Тренировка подтвердила готовность личного состава к оперативному реагированию, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

По легенде учений, в момент попытки взлома входной двери на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место в течение нескольких минут.

Сотрудники отработали алгоритм действий при обнаружении нарушителя: осмотр территории, блокирование объекта и перекрытие возможных путей отхода. Условного злоумышленника задержали в рамках учебной задачи.

«Мы отрабатываем не только технические аспекты реагирования, но и психологическую подготовку — умение быстро оценить ситуацию и принять верное решение в стрессовых условиях», — отметил начальник Одинцовского отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Московской области майор полиции Евгений Ястребов.

По итогам тренировки цели были достигнуты. Учения подтвердили готовность сотрудников к выполнению задач по защите имущества граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.