В Одинцове провели православную гостиную для семей участников СВО

«Женское движение Единой России» организовало в Одинцове встречу с семьями участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Встреча в Одинцово стало четвертым по счету мероприятием. Инициатива проводить подобные встречи в городских округах Московской области принадлежит региональному координатору партийного проекта «Женское движение Единой России», Уполномоченному по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой и Межъепархиальному ответственному Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерею Андрею Коробкову.

В мероприятии приняли участие 70 членов семей подмосковных бойцов. Они приехали из Одинцово, Ступино, Орехово-Зуево. Мероприятие началось с молебна о здравии участников специальной военной операции, который был совершен по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, и панихиде по убиенным.

После молебна участники мероприятия переместились в Православный социально-культурный центр. За круглым столом жены, матери и дети бойцов СВО, священнослужители от Одинцовской епархии — настоятель Гребневского храма, Благочинный Одинцовского округа иерей Григорий Федотов, председатель Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Сергий Парусников, а также координатор фонда «Защитники Отечества» Одинцовской епархии иерей Рустик Клюев, руководитель Фонда «Защитники отечества» Московской области Ольга Ермакова, депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков, депутаты совета депутатов округа и члены партии «Единая Россия» обсудили за чаем насущные проблемы, поговорили по душам на волнующие темы, обменялись переживаниями и поддержали друг друга словами поддержки.

Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков отметил, что во все времена в ходе военных событий молитва имела невероятную силу и защиту для воина.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Призываю молиться за ребят. Не становиться черствыми. Надежда, вера, любовь — главные столпы нашей силы. Сейчас наше государство оказывает всевозможную помощь как самим участникам военной спецоперации, так и их семьям. Но, примечательно, что на таких мероприятиях поднимаются в первую очередь духовные вопросы», — сказал Дмитрий Голубков.

Руководитель Фонда «Защитники отечества» Московской области Ольга Ермакова отметила, что на сегодняшний день все государственные органы, политические партии, общественные организации сплотились вокруг задач по помощи фронту, семьям защитников.

«На федеральном и региональном уровне сегодня приняты беспрецедентные меры поддержки, как для самих военнослужащих, так и для членов их семей. Эта работа не прекращается и механизмы постоянно совершенствуются. Однако, наряду с принятием социальных мер и оказания адресной помощи, мы видим запрос на духовную поддержку, который решается, как раз через такие мероприятия», — подчеркнула Ольга Ермакова.

В свою очередь собравшиеся, из числа семей военнослужащих, поблагодарили за приглашение и выразили надежду, что подобные мероприятия продолжатся, так как вместе преодолевать душевную боль легче.

Ранее православные гостиные прошли в Новоиерусалимском монастыре в Истре, в Никольском соборе в красногорской Павшинской пойме и в Богоявленском соборе Ногинска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.