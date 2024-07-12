В Одинцове прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия»

Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа. В ней приняли участие секретарь местного отделения партии, депутаты совета депутатов Одинцовского городского округа от местного отделения партии «Единая Россия», члены местного политического совета и делегаты от первичных отделений партии. На конференции также присутствовали депутаты Московской областной Думы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

После процедуры тайного голосования было принято решение об утверждении 40 кандидатов от партии для последующего их выдвижения на сентябрьские выборы.

В предложенном списке кандидатов от партии — победители предварительного голосования, предприниматели, представители сферы ЖКХ. Обновление состава совета депутатов более чем на 50%. Общественники и молодежь, представители «Молодой гвардии», работники культуры — так же в числе этого списка.



«Именно к местным депутатам обращаются жители округа при возникновении различного рода вопросов и проблем, от них зависит благоустройство дворов, ремонт дорог, качество услуг ЖКХ и многое другое. Поэтому важно проголосовать за правильных кандидатов, которые будут отражать интересы и потребности своих избирателей, будут готовы выступать за их права и делать все возможное для улучшения их качества жизни. Правильное принятие решения при голосовании поможет обеспечить эффективное и ответственное представительство в законодательном органе», — сказал Андрей Иванов.

По словам депутата Мособлдумы Ларисы Лазутиной, местное отделение партии «Единая Россия» продолжает активно выполнять Народную программу партии.

«Так, в микрорайоне „Гусарская баллада“ открылся образовательный центр „Багратион“ на 2,2 тыс. мест — он стал самой большой школой в Московской области. Также в минувшем году благодаря возведению пристройки на 500 мест увеличилась мощность Одинцовской гимназии № 14. Есть много законченных проектов, но есть и план на перспективу: например, ведется ремонт Перхушковского отделения Одинцовской больницы, проходит модернизация детских игровых площадок, а также благоустройство придомовых территорий и многое другое», — сказала парламентарий.

Муниципальные выборы в совет депутатов пройдут 6–8 сентября 2024 года. Жители округа смогут выбрать своих представителей, которые будут заниматься решением актуальных вопросов местного значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.