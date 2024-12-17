В Одинцове построют 13 новых образовательных учреждений до 2026 года

В Одинцовском округе продолжается строительство новых образовательных учреждений. Так, в жилом комплексе «Одинцово-1» до конца года планируется завершение строительства двух детских садов на 350 и 60 мест, а на территории ЖК «Одинград. Семейный» в следующем году появятся школа на 1 100 мест и пристроенный детский сад на 100 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во 2 квартале 2025 года новый детский сад в ЖК «Лайково» примет 380 детей. В это же время в микрорайоне Восточный введут в эксплуатацию школу на 1 100 мест. Как и в поселке Новоивановское — здесь продолжается масштабная реконструкция Немчиновского лицея со строительством пристройки на 950 мест.

В 3 квартале 2025 года откроется детский сад на 210 мест в «Заречье парк», в это же время дошкольное учреждение на 185 мест появится в ЖК «Инновация», СОШ в ЖК «Одинбург» на 825 воспитанников, а также школа проектной мощностью на 1 100 мест в ЖК «Рублевский квартал».

На 2026 год запланировано открытие СОШ на 750 мест в ЖК «Резиденции Сколково» и детского сада в ЖК «Союзный» — он будет рассчитан на 245 дошколят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.