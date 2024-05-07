В Одинцове открылась новая кофейня с авторскими напитками и десертами

Кофейня «Skilled» распахнула свои двери на территории Одинцовского округа. 2 зоны (GREEN BAR и BLACK BAR) предлагают посетителям авторские напитки на любой вкус. Об этом сообщает пресс-служба Минельхозпрода региона.

В GREEN BAR можно будет попробовать напитки из свежих фруктов и овощей: смузи, боулы, фреши, бабл ти, йогурты и молочные коктейли. В BLACK BAR можно насладиться кофе и чаем, а бариста расскажет об их происхождении и поделится методикой приготовления.

Каждый желающий может попробовать традиционные блюда в современной интерпретации. В меню десерты, завтраки и закуски. Кофейня также работает по системе «Еда навынос».

Новое пространство находится по адресу: Одинцово, ЖК «Одинбург», ул. Северная, дом № 9.

График работы: пн-пт — с 8:00 до 21:00; сб-вс — с 9:00 до 22:00.

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