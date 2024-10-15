В Одинцове оштрафовали владельца фургона, сбросившего строительный мусор

В Одинцовском округе выписали штраф владельцу грузопассажирского фургона «Соболь», который выкинул строительный мусор на контейнерную площадку в селе Жаворонки, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение 28 сентября у дома № 9 на улице 30 лет Октября в 12:20.

Представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминают, что несанкционированный сброс мусора на контейнерные площадки наказывается крупными штрафами.

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывают мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Жителям региона необходимо утилизировать мусор в том населённом пункте, где они проживают. Для этого нужно заключить официальный договор на вывоз бытовых отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.