В Одинцове объявлен конкурс на обновление детских игровых площадок

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по замене и модернизации оборудования на детских, игровых площадках Одинцовского городского округа Московской области в 2024 году, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по замене и модернизации оборудования на детских, игровых площадках Одинцовского городского округа Московской области в 2024 году по адресам: Одинцовский г. о., п. Матвейково; г. Одинцово, Можайское ш., д. 67; д. Рыбушкино; д. Аксиньино; п. Новый Городок, д. 11, 12; пос. Митькино. К концу декабря 2024 года будут выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, включающие в себя также установку малых архитектурных форм (МАФ).

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Одинцовского г. о.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.