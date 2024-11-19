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В Одинцове объявлен конкурс на благоустройство лесопарковой зоны

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство лесопарковой зоны в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство лесопарковой зоны в 2024–2025 годах для нужд МБУК «ОПКСиО» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка. Планируется в рамках проведения закупки установить видеонаблюдение, систему оповещения, наружное электроосвещение, ограждение, малые архитектурные формы, павильоны, выполнить покрытие из тротуарной плитки и озеленение.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.