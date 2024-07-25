В Одинцове ликвидировали пересечение частного участка с водоохранной зоной

Администрация Одинцовского городского округа выиграла спор по незаконно сформированному участку в селе Малые Вяземы. Поддержку органам местной власти оказало региональное министерство экологии и природопользования, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В суд представители администрации обратились после того, как в ходе проверки был установлен факт пересечения границ участка с прибрежной защитной полосой реки Малая Вяземка.

Руководитель Минэкологии Тихон Фирсов обратил внимание на то, что экспертам удалось легко установить точные границы пересечения. В этом им помогло распоряжение ведомства, в котором оговаривались чёткие границы защитной полосы и водоохранной зоны реки.

В суде представители ответчика пытались доказать, что экспертиза была проведена с нарушениями установленного порядка, но суд, рассмотрев обстоятельства дела, вынес решение в пользу администрации. Вскоре некорректные сведения о координатах будут удалены из ЕГРН.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.