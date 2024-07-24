В Одинцове изменят внешний вид торговых объектов вдоль вылетных магистралей

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Одинцовском округе был проведен мониторинг объектов потребительского рынка вдоль вылетных магистралей. На территории муниципалитета выявили 35 объектов, внешний облик которых требует изменений — 28 вдоль Можайского шоссе и 7 — на Минском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний день в соответствие привели 15 объектов: три из них демонтировали, облик еще 12 объектов привели в порядок. До конца года преобразятся еще 17 точек: восемь из них — нестационарные, девять относятся к капитальным торговым объектам», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Судьбу трех павильонов — два из них располагаются на Можайском шоссе и одно — на улице Восточная — будут определять в судебном порядке. Кроме того, многим объектам необходима разработка нового внешнего облика. Так, например, в этом году изменения коснутся строения по адресу: Можайское шоссе, 130.

В первоначальное проектное предложение внешнего вида были внесены изменения, заявка по корректировке границ по отступам будет рассмотрена в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Также в настоящее время осуществляются работы по приведению в надлежащее состояние внешнего облика павильона на 45 км Можайского шоссе в Голицыно. Разрабатывают проектное предложение и для автомойки, расположенной в деревне Ликино, дом № 10А.

До середины августа утвердят внешний облик по оставшимся объектам — после этого их приведут в порядок, завершить все работы планируют до середины сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.