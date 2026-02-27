В Одинцове инспекторы провели акцию по безопасности детей

Сотрудники Госавтоинспекции 26 февраля провели в детской поликлинике Одинцова акцию «Маленький пассажир — большая ответственность». Родителям рассказали о правилах перевозки детей в автомобилях и раздали памятки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадкой для встречи выбрали детскую поликлинику, где ежедневно бывают молодые родители. Автоинспекторы объяснили взрослым, какие ошибки чаще всего допускают при перевозке малышей, и напомнили, что детское кресло должно соответствовать весу и росту ребенка.

Окружные депутаты поддержали инициативу дорожных полицейских и призвали родителей соблюдать правила дорожного движения, подавая личный пример детям. Маленьким пациентам и их родителям вручили тематические памятки и световозвращающие аксессуары.

Мероприятие прошло в доверительной атмосфере. Родители поблагодарили организаторов за полезную информацию и отметили важность подобных встреч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.