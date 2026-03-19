В Одинцове 18 марта провели урок дорожной безопасности

Интерактивный урок по правилам дорожного движения прошел для учеников начальных классов в Одинцове 18 марта. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям о безопасном поведении на дороге и вручили световозвращающие ленты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактическое мероприятие организовали в рамках работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции встретились с учащимися начальных классов и провели для них «Урок безопасности» в интерактивном формате. Занятие прошло в игровой форме, что позволило школьникам легче усвоить важную информацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.