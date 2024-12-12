В Одинцове 14 декабря состоится «Открытие гостиной Деда Мороза»

14 декабря в городе Одинцово состоится «Открытие гостиной Деда Мороза». Дед Мороз со Снегурочкой на волшебных санях посетят разные районы города и познакомят зрителей с помощью игр, песен и танцев с различными новогодними традициями некоторых областей России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 10:30 Дед Мороз начнет свое путешествие от Одинцовского городского Дома культуры «Солнечный» и поедет по следующему маршруту:

11:00 — ЖК «Гусарская Баллада» (ул. Бородинская, д. 3);

12:00 — ЖК «Союзный» (парк «Союзный»);

13:00 — Микрорайон Трехгорка (ул. Чистякова, д. 66-68);

14:00 — Центральная площадь (ул. Маршала Жукова, д. 28).

На Центральной площади будет установлен праздничный почтовый ящик для писем Деду Морозу в Великий Устюг.

«Открытие гостиной Деда Мороза» — это праздник для всей семьи с яркой развлекательной и познавательной программой. Это событие подарит смех, радость и незабываемые впечатления не только детям, но и взрослым. Мероприятие предназначено для зрителей всех возрастов.

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