В Одинцове 12 апреля откроется новый грузинский ресторан

«Каждое новый открытый ресторан — это точка притяжения, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с друзьями, отметить значимые события. Безусловно, любое предприятие общественного питания — это и новые рабочие места для команды поваров, официантов, барменов и технического персонала. Кроме того, такие заведения все больше превращаются в такие постоянные места посещения, где люди встречаются, общаются, практически каждого своего гостя хозяева заведений знают в лицо, отсюда и особенная, доброжелательная атмосфера», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В барной карте ресторана особое внимание уделено вину, а также настоящим грузинским лимонадам, которые станут отличным дополнением к вашему ужину.

Открытие ресторана пройдет по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 122.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.