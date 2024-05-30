В Одинцове 1 июня пройдет акция по раздельному сбору вторсырья

Общественное движение «РазДельный Сбор» информирует жителей Одинцовского округа о проведении 1 июня акции по сбору вторсырья в Одинцове. Пункт приема будет работать с 10:30 до 11:30. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Все участники акции получат бонусы от «Вкусвилл».

Вторсырье принимается чистое, отсортированное и компактно сложенное.

Жителей округа просят готовить и сортировать вторсырье заранее. Подробнее о проведении акции можно прочитать по ссылке.

Адрес места: Одинцово, Можайское шоссе, дом № 8 (Площадка возле бани).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.