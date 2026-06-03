В одиночку воспитывает первоклассника: что известно о нападении в МФЦ и жертве

Пострадавшая от нападения мужчины с ножом в московском МФЦ, которое произошло днем 3 июня, Вероника П. работала там с 2024 года. Она одна занимается воспитанием сына, учащегося в первом классе, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

После атаки она попала в больницу. Врачи диагностировали, что она получила три удара ножом, в том числе в шею.

Один из сотрудников МФЦ рассказал, что нападавшего до этого никогда не видел, и никто из посетителей МФЦ никогда не жаловался на работу Вероники.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщает, что было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство»). Инцидент произошел на улице Борисовские пруды в Москве.

Женщина получила минимум один удар ножом, ее увезли в больницу. Состояние пострадавшей в настоящий момент стабильное.

Нападавшего обезвредили и задержали. Его планируют отвезти в подразделение СК в Москве. Следователи начнут допрос. Фигуранту организуют и проведут психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

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